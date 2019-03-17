БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Протестующие в Белграде покинули район президентского дворца и двинулись к полицейскому участку, где находится один из задержанных активистов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С импровизированной сцены к протестующим обратился Бошко Обрадович, который заявил, что президент Сербии Александар Вучич уехал из президентской резиденции. Тем временем, заявил он, в Белграде задержан один из участников протеста, ворвавшихся в субботу в здание телецентра. Он призвал участников акции двинуться к полицейскому участку и требовать освобождения задержанного.

Оцепление спецназа полиции остается у здания президентской резиденции.