Болтон: утверждения о "сговоре" Трампа с РФ затрудняют улучшение отношений между странами

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Утверждения о якобы имевших место неправомерных контактах между президентом США Дональдом Трампом и Россией, тиражируемые в Вашингтоне, серьезно осложняют улучшение двусторонних отношений. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту Джону Катсиматидису, авторская радиопередача которого вышла в эфир в воскресенье.

"Я думаю, очень трудно добиваться прогресса в улучшении двусторонних отношений с РФ, когда все, что делается, политические оппоненты президента выдают за какие-то свидетельства сговора с Россией", - подчеркнул Болтон. Он констатировал, что спекуляции на указанные темы делают данную работу "очень, очень трудной, без всякого сомнения".

Помощник Трампа также констатировал, что "вел переговоры с россиянами по широкому кругу вопросов в течение продолжительного времени". Он заострил внимание на том, что американский лидер ранее ввел санкции против российской стороны.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американскую политику занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.