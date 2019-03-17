По делу о беспорядках в телецентре Белграда задержали пять человек

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Пять человек задержаны за участие в субботних беспорядках в телецентре в столице Сербии. Об этом агентству Tanjug заявил судья Милан Маринович.

Одному из задержанных по ускоренной процедуре вынесено наказание в виде 30 дней тюрьмы. Другие проходят по делу "безобразного поведения, совершенного в группе", сообщил судья. Арестованный будет немедленно направлен для отбывания наказания. В отношении еще четырех задержанных ведутся процессуальные меры.

В настоящий момент колонна из около 1 тыс. протестующих двигается к полицейскому участку, где содержатся задержанные. Лидеры протеста призывают манифестантов освободить своих товарищей, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В ходе субботнего шествия несколько десятков протестующих ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания.