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Акции протеста в Белграде

По делу о беспорядках в телецентре Белграда задержали пять человек

Один из них получил наказание в виде 30 дней тюрьмы

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Пять человек задержаны за участие в субботних беспорядках в телецентре в столице Сербии. Об этом агентству Tanjug заявил судья Милан Маринович.

Одному из задержанных по ускоренной процедуре вынесено наказание в виде 30 дней тюрьмы. Другие проходят по делу "безобразного поведения, совершенного в группе", сообщил судья. Арестованный будет немедленно направлен для отбывания наказания. В отношении еще четырех задержанных ведутся процессуальные меры.

В настоящий момент колонна из около 1 тыс. протестующих двигается к полицейскому участку, где содержатся задержанные. Лидеры протеста призывают манифестантов освободить своих товарищей, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

В ходе субботнего шествия несколько десятков протестующих ворвались в здание национального телевидения Сербии. Прибывший на место спецназ жандармерии вытеснил их из здания.

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СербияАкции протеста в Белграде
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