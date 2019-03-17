СМИ: взрыв мины произошел в провинции Хама

ТАСС, 17 марта. Взрыв мины, заложенной боевиками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), прогремел в провинции Хама. Как сообщило в воскресенье агентство SANA в своем Telegram-канале, в результате случившегося ранение получил ребенок.

Согласно его данным, инцидент произошел в районе Телль-Марага, расположенного неподалеку от города Саламия.

В субботу, как информировало SANA, в результате разрыва минометных снарядов в городе Эс-Сукейлабия (провинция Хама) погибла женщина и еще четыре человека получили ранения. Также в субботу стало известно о гибели четырех мирных жителей и ранении 36 при взрыве мины, заложенной ИГ, в районе Эш-Шуля в провинции Дейр-эз-Зор.