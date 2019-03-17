Протестующие в Белграде требуют освободить задержанных участников акций

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Протестующие в Белграде блокировали выходы из 29-го полицейского участка, где по их данным содержат задержанных участников субботних беспорядков в сербском телецентре. Об этом сообщает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

"Отпустите наших друзей", - скандируют собравшиеся. Из толпы в сторону полицейских летят яйца и пластиковые бутылки с водой. Спецназ полиции держит оцепление, никак не реагируя на провокации.

У здания полиции стартовал импровизированный митинг, в перерывах между выступлениями с грузовика с звукоусиливающей аппаратурой звучат хиты югославского рока, ставшие визитной карточкой протестов 1999 года, в результате которых ушел в отставку Слободан Милошевич. Люди трубят в вувузелы и свистят.