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Акции протеста в Белграде

Протестующие в Белграде требуют освободить задержанных участников акций

Митингующие собрались о здания полиции
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© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Протестующие в Белграде блокировали выходы из 29-го полицейского участка, где по их данным содержат задержанных участников субботних беспорядков в сербском телецентре. Об этом сообщает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий.

"Отпустите наших друзей", - скандируют собравшиеся. Из толпы в сторону полицейских летят яйца и пластиковые бутылки с водой. Спецназ полиции держит оцепление, никак не реагируя на провокации.

У здания полиции стартовал импровизированный митинг, в перерывах между выступлениями с грузовика с звукоусиливающей аппаратурой звучат хиты югославского рока, ставшие визитной карточкой протестов 1999 года, в результате которых ушел в отставку Слободан Милошевич. Люди трубят в вувузелы и свистят.

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СербияАкции протеста в Белграде
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