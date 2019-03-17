СМИ: умер главный министр штата Гоа и экс-министр обороны Индии Манохар Паррикар

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Главный министр курортного штата Гоа Манохар Паррикар скончался в воскресенье после продолжительной болезни в возрасте 63 лет. Как сообщает телеканал NDTV, политик умер в доме своего сына в административной столице Гоа городе Панаджи.

Паррикар трижды занимал пост главного министра Гоа: с 2000 по 2005 год, с 2012 по 2014 год и с марта 2017 года. Он также был министром обороны Индии с 2014 по 2017 год.

На посту главы правительства Гоа Паррикар проводил политику развития инфраструктуры этого курортного штата.