Дамаск требует от Запада компенсации за последствия вооруженного вмешательства

ТАСС, 17 марта. Сирия не нуждается в помощи Запада в послевоенной реконструкции, но требует компенсировать нанесенный ей урон в результате вооруженного вмешательства коалиции во главе с США в Ракке и Дейр-эз-Зоре. Об этом говорится в переданном в воскресенье агентством SANA заявлении МИД республики.

"Военные преступления, совершенные коалицией под эгидой США в Сирии, приведшие к гибели мирных граждан и разрушению экономической инфраструктуры, станут пятном позора для фальшивой западной демократии", - говорится в документе. В нем указывается, что США, Великобритания и Франция также несут ответственность за раны, которые нанесли Сирии и ее народу поддерживаемые ими террористические группировки.

"Эти бандформирования, которым оказывалась финансовая и военная помощь, стали орудием агрессивного заговора с целью развязывания кровопролития и истощения Сирии и других государства региона", - подчеркивается в заявлении.

МИД Сирии отреагировал на опубликованное ранее Госдепартаментом совместное заявление США, Великобритании, Германии и Франции от 15 марта по случаю восьмой годовщины начала сирийского конфликта. В нем западные страны в очередной раз подвергли критике президента Башара Асада и приветствовали действия сирийской оппозиции.