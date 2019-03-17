Глава Высшего госсовета Ливии направился в Россию для консультаций по ситуации в стране

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри начинает в воскресенье визит в Москву для консультаций с представителями российского руководства. Как сообщил ливийский телеканал "218", ливийский чиновник направился в воскресенье в российскую столицу, при этом не уточняя, с кем у аль-Мишри запланированы встречи.

По информации телеканала, "визит является частью консультаций и обсуждения плана спецпосланника ООН по Ливии в рамках усилий по нормализации ситуации в стране". В ноябре прошлого года накануне открытия международной конференции по Ливии в Палермо аль-Мишри встречался со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым. На переговорах с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу преодоления межливийских разногласий на путях широкого национального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливии.

Между тем, как предупредил на минувшей неделе аль-Мишри на встрече со спецпосланником ООН Гасаном Салямой и представителями делегаций ООН и Африканского союза, проведение общенациональной конференции, призванной определить сроки и порядок проведения парламентских и президентских выборов в Ливии, находится под угрозой срыва "в связи с отсутствием гарантий и наличием ряда препятствий к ее созыву". "Срыв конференции означает отсрочку выборов и дальнейшую нестабильность обстановки в стране, - отметил он. - А дальнейшая разделенность и неопределенность переходного периода дорого обходятся государству".

Высший государственный совет Ливии, выполняющий консультативные функции, начал свою работу в апреле 2016 года в рамках "Ливийского политического соглашения", подписанного под патронажем ООН в декабре 2015 года в марокканском городе Схират (близ Рабата). Большинство его членов - депутаты Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент), в котором доминировали представители от исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Он потерял легитимность с избранием Палаты представителей, которая сейчас заседает на востоке страны.