Президент Сербии заявил, что не допустит насилия со стороны протестующих

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что протестующие в стране вольны совершать любые действия, но как только ими будет осуществлено насилие, власть мгновенно отреагирует.

"На улице можете делать что угодно, пока все спокойно, однако насилие я не позволю ни на секунду, - сказал Вучич в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-24". - Они [оппозиционеры] должны это знать: если кто-то из них совершит насилие, мы сразу отреагируем, так ведет себя серьезное государство".

По его словам, митинги на улицах Сербии сейчас проходят спокойнее акций "желтых жилетов" во Франции. "У нас нет картин людей с разбитыми головами, как, например, во Франции, ничего подобного у нас нет, так как нет полиции на улице", - отметил он.

Кроме того, комментируя недовольство митингующих нынешней властью, Вучич заявил, что в случае проведения внеочередных выборов в стране, действующая власть без сомнений победит оппозицию с большим отрывом. "Я всегда получу 55%, а может и больше, а они получат максимум 10-15, 16, 17% - не больше, это огромная разница", - считает президент.

В Сербии продолжаются массовые протесты, ранее лидеры протестной акции собрались у президентского дворца в Белграде и требовали отставки главы государства. За участие в субботних беспорядках, в ходе которых несколько десятков протестующих ворвались в здание национального телевидения Сербии, задержаны пять человек.

Акции протеста проходят в стране с начала декабря. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в городе Крушевац группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.