На штабе Центристской партии Эстонии нарисовали свастику и написали ругательство

ТАЛЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Помещение главного штаба Центристской партии Эстонии в Таллине подверглось акту вандализма: неизвестные в воскресенье нарисовали на нем зеленой краской свастику и оставили нецензурную надпись.

"Речь идет о нахальном вандализме. Мы, несомненно, обратимся в полицию", - заявил пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги газете Postimees. Он выразил надежду на то, что виновный будет обнаружен и понесет наказание.

Ранее руководитель фракции "Альянса либералов и демократов за Европу" в Европарламенте Ги Верхофстад направил письмо премьер-министру, лидеру Центристской партии Эстонии Юри Ратасу, призвав его отказаться от коалиционных переговоров, в которых участвует Консервативная народная партия Эстонии. Эту партию Верхофстад назвал "праворадикальной и напоминающей фашистские режимы в Европе".

12 марта правление Центристской партии Эстонии предложило создать правящую коалицию Консервативной народной партии и партии "Отчество", которые это предложение приняли. Однако президент Керсти Кальюлайд заявила, что сначала предложит сформировать правительство лидеру победившей на выборах в парламент Партии реформ Кае Каллас.

На выборах в 101-местный парламент 3 марта победу одержала Партия реформ, получив 28,9%, что дает ей 34 мандата. Центристская партия Эстонии получила 23,1% (26 мест), Консервативная народная партия Эстонии - 17,8% (19 мест), партия "Отечество" - 11,4% (12 мандатов), Социал- демократическая партия Эстонии - 9,8% (10 мандатов). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и не прошли в парламент.