Вучич через парадный вход покинул президентский дворец, у которого митинговала оппозиция

БЕЛГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич покинул президентский дворец через парадный вход в здание, которое ранее пытались окружить протестующие против главы государства манифестанты. Видео отъезда разместило в воскресенье агентство TANJUG.

На записи видно, как к парадному входу подогнали автомобиль, после чего в сопровождении охраны из здания вышел сербский президент. Несколько активистов, стоящих у входа, начали свистеть и кричать ему: "Лгун! Ты врешь!"

Вучич остановился и попытался пообщаться с людьми, но увидев, что они стараются перекричать его, махнул рукой и сел в машину. После этого президентский автомобиль уехал от резиденции.

Ранее протестующие окружили президентский дворец в Белграде, заявляя, что не выпустят президента. После того, как к зданию подтянули полицейский спецназ, организаторы протеста свернули митинг и переместились к полицейскому участку, куда доставили протестующих, задержанных в ходе субботних беспорядков.

В настоящий момент у здания управления полиции Белграда продолжается митинг лидеров оппозиции, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.