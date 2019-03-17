В Литве завершился второй тур муниципальных выборов

ВИЛЬНЮС, 17 марта. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов в органы местной власти завершилось в Литве. В 20:00 по местному времени (21:00 мск) закрылись избирательные участки в 41 из 60 муниципалитетов, где проводился второй тур избрания глав административных единиц.

"Избирательные комиссии приступают к подсчету голосов", - сообщила председатель Главизбиркома Лаура Матьёшайтите. По ее оценке, если электронные системы передачи сведений будут работать штатно, первые итоги голосования можно будет подвести к полуночи.

В 19 самоуправлениях второй тур не потребовался, так как там победители, набравшие более 50% голосов, определились на первом этапе две недели назад. В дальнейшей борьбе в остальных муниципалитетах участвовали два лидера предыдущего этапа.

В воскресенье градоначальники определяются в большинстве из крупнейших городов страны. В первом туре только Каунас и Шяуляй из больших городов избрали мэров. Наибольшая интрига - в столице, где пост оспаривает завершающий текущий срок полномочий Ремигиюс Шимашюс, отметившийся сносом скульптур советского периода на одном из мостов Вильнюса и противодействием появлению в столице Литвы Дома Москвы (публичного учреждения "Московский центр культуры и бизнеса Дом Москвы в Вильнюсе"). Шимашюсу противостоит прежний мэр, вновь претендующий на пост, Артурас Зуокас.

Глав административных единиц жители напрямую избирают второй раз. Такой порядок парламент ввел в 2014 году. До этого мэров из своего числа выбирали депутаты самоуправлений.