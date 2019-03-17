СМИ: в Венесуэле произошла стычка между сторонниками и противниками Мадуро

КАРАКАС, 17 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали в воскресенье в столкновении сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Баркисимето, административном центре штата Лара. Стычка произошла у городской центральной больницы, когда собравшиеся там люди ждали прибытия членов Комиссии ООН по правам человека, сообщила газета El Nacional .

По данным частного телеканала VPI, в конфликте участвовали "колективос" - вооруженные проправительственные группировки. Для восстановления порядка на место происшествия были направлены подразделения Национальной гвардии. Сведений о новых столкновениях к настоящему времени не поступало.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попыталась ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению Каракаса. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до 25 человек.