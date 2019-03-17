Совет ЕС обсудит в Брюсселе отношения сообщества с Китаем и Молдавией

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза в понедельник на плановом заседании в Брюсселе обсудят отношения сообщества с Китаем и Молдавией. В повестку встречи включены также международные вопросы, среди которых ситуация в Венесуэле и Сирии. Кроме того, главы МИД могут затронуть тему воссоединения пять лет назад Крыма с Россией, чтобы, в частности, в очередной раз подчеркнуть приверженность сообщества политике непризнания полуострова частью РФ.

Главы МИД 28 стран Евросоюза намерены обсудить отношения с Пекином в преддверии саммита ЕС - Китай, который должен пройти 9 апреля в Брюсселе. В связи с этим в заседании европейских министров примет участие и член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, сообщили журналистам в Совете ЕС. По словам представителя ЕС, стороны обсудят в целом отношения между ЕС и Китаем, в том числе реализацию соглашения по иранской ядерной программе и вопросы кибербезопасности.

Второй темой повестки дня заседания министров станут отношения Евросоюза с Молдавией, сообщил журналистам представитель Совета ЕС. "Это будет возможность оценить развитие событий после выборов и обсудить будущие отношения с Молдавией", - сказал он.

По предварительным данным Центризбиркома Молдавии, по итогам состоявшихся 24 февраля парламентских выборов крупнейшую фракцию из 35 мандатов в 101-местном парламенте получает Партия социалистов, выступающая за восстановление отношений Россией и поддерживающая президента Игоря Додона. За ней следуют демократы с 30 мандатами, проевропейский блок Acum получил 26 мандатов, партия "Шор" - семь мандатов, три мандата получили независимые депутаты.

В воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит придерживаться политики непризнания Крыма частью России. По ее словам, ЕС вновь призывает страны - члены ООН "рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания [полуострова в составе РФ] в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи".

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% - Севастополя при явке 80%. В этот день в обоих регионах проходят праздничные мероприятия.