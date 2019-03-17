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Политический кризис в Венесуэле
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Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку

Как отметила исполнительный вице-президент страны Делси Родригес, призыв сделан с целью "глубокой реструктуризации деятельности боливарианского правительства"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Михаил Метцель/ТАСС
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© Михаил Метцель/ТАСС

КАРАКАС, 18 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве. Об этом в воскресенье сообщила исполнительный вице-президент Делси Родригес в Twitter.

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"Президент Николас Мадуро обратился ко всей исполнительной ветви власти с просьбой уйти в отставку с целью глубокой реструктуризации деятельности боливарианского правительства", - написала она.

Родригес также добавила, что цель реструктуризации - "защитить Родину [Симона] Боливара и [Уго] Чавеса от любой угрозы".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
Мадуро, НиколасБелоруссияБоливияСШАИранСирияТурцияКубаНикарагуаВенесуэлаРоссияКитайСальвадорПолитический кризис в Венесуэле
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