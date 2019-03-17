Власти Колумбии депортировали гражданина Кубы, подозреваемого в шпионаже

БОГОТА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии депортировали из страны гражданина Кубы, подозреваемого в шпионаже. Об этом в воскресенье сообщила газета Tiempo.

По ее данным, сотрудники миграционной службы и полиции Колумбии в пятницу задержали кубинского гражданина Хосе Мануэля Пенью Гарсию, который вел подозрительную деятельность возле военной базы Паланкеро, расположенной недалеко от города Пуэрто Сальгар (центральный департамент Кундинамарка). Власти отмечают, что кубинец вел наблюдение за происходящими событиями на базе, а также за расположенными на ней самолетами и вооружением.

Газета сообщает, что гражданин Кубы, проживавший на территории Колумбии с 2016 года, был депортирован из страны в субботу.