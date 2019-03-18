Порошенко заявил, что Крым "будет возвращен Украине"

ТАСС, 18 марта. Президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в воскресенье заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть Крым в состав Украины сразу после президентских выборов.

"...Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов", - написал он на своей странице в Facebook.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 20% избирателей, за ним с большим отставанием следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.