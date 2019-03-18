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Порошенко заявил, что Крым "будет возвращен Украине"

Президент Украины также пообещал сделать все возможное для того, чтобы это произошло "как можно быстрее, сразу же после президентских выборов"
Президент Украины Петр Порошенко Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Президент Украины и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в воскресенье заявил, что сделает все возможное, чтобы вернуть Крым в состав Украины сразу после президентских выборов.

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 "...Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов", - написал он на своей странице в Facebook.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский с поддержкой более 20% избирателей, за ним с большим отставанием следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичТимошенко, Юлия Владимировна
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