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В Китае заявили о намеренении беспощадно бороться с терроризмом и экстремизмом

Это касается в том числе относящихся и действий по организации и планированию терактов, говорится в "Белой книге", опубликованной в понедельник Госсоветом КНР

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Китайские власти будут непримиримо бороться со всеми проявлениями терроризма и экстремизма, защищая безопасность и гражданские права населения. Об этом говорится в "Белой книге", опубликованной в понедельник Госсоветом КНР.

"Правительство Китая будет решительно бороться с терроризмом и экстремизмом в любых их проявлениях, реализовывать жесткие последовательные меры в соответствии с существующим законодательством, - отмечается в документе. - Это касается любых действий, в том числе относящихся к организации и планированию терактов, ставящих под угрозу гражданские права человека".

В докладе подчеркивается, что власти, в частности, намерены защищать права населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад страны, где проживает большое количество представителей мусульманских нацменьшинств - прим. ТАСС), которое "в течение определенного промежутка времени" испытывало на себе угрозу "трех зол" - сепаратизма, экстремизма и терроризма.

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