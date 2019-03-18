NYT: наследный принц Саудовской Аравии приказывал подчиненным похищать инакомыслящих

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд примерно за год до убийства журналиста Джамаля Хашкаджи начал кампанию по подавлению инакомыслия, которая предполагала, в частности, слежку, похищения и пытки подданных королевства. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье The New York Times.

Издание отмечает, что данную информацию подтвердили источники из числа американских официальных лиц, ознакомившиеся с материалами разведывательных служб США, а также саудовцы, осведомленные о действиях властей. Как констатируется в статье, активную роль в этом играли в том числе лица, ответственные за убийство Хашкаджи. Они, подчеркивает газета, с 2017 года приняли участие не менее чем в десяти операциях подобного рода.

По данным источников, "некоторые из этих операций включали в себя принудительное возвращение саудовцев из других арабских стран, их содержали и подвергали насилию в дворцах, принадлежащих кронпринцу и его отцу - королю Сальману". В публикации говорится, что после убийства Хашкаджи официальные лица Саудовской Аравии признали, что сотрудники разведки королевства на регулярной основе получают приказы "вернуть диссидентов на родину". По сведениям газеты, операции такого рода значительно участились в свете роста влияния кронпринца в королевстве.

Издание отмечает, что "у разведывательных служб США, по всей видимости, нет решающих и неопровержимых доказательств того, что принц Мухаммед отдавал приказы о совершении убийств". Вместе с тем спецслужбы США якобы установили, что кронпринц приказывал проводить операции с целью подавления инакомыслия.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что приказ об убийстве Хашкаджи, согласно оценкам ЦРУ, отдал именно саудовский кронпринц. Эр-Рияд отвергает любую причастность членов королевской семьи к случившемуся. Президент Дональд Трамп не раз заявлял, что США намерены оставаться партнером Саудовской Аравии, несмотря на то, что в деле об убийстве Хашкаджи по-прежнему остаются вопросы.

Дело Хашкаджи

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести открытое расследование. Тело Хашкаджи до сих пор не найдено.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным этого ведомства, по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию. 3 января состоялось первое судебное слушание по этому делу с участием 11 обвиняемых.