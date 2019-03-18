МИД Японии: Токио и Москва не будут разглашать содержание переговоров о мирном договоре

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Россия и Япония договорились не разглашать содержание ведущихся сейчас переговоров о выработке мирного договора между двумя странами. Об этом заявил в понедельник глава японского МИД Таро Коно на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента в ответ на требование оппозиции более конкретно рассказать о содержании диалога между Москвой и Токио.

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Наши страны, - сказал он, - ведут сейчас переговоры на основе решения руководителей Японии и России об ускорении процесса выработки мирного договора. Мы стремимся к договоренности, однако мне не хотелось бы обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров".

Глава японского МИД напомнил также, что Токио неоднократно в последнее время заявлял протесты в связи с деятельностью вооруженных сил РФ на южной части Курил.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

В ноябре прошлого года в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренности об активизации переговоров по вопросу о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года. Она предусматривает передачу Токио острова Шикотан и прилегающих необитаемых островков Малой Курильской гряды после подписания договора. В то же время 12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что в ходе переговоров с Японией вопрос о передаче островов не обсуждается.