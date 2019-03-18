В МИД Колумбии заявили, что около 1 тыс. венесуэльских силовиков дезертировали в страну

БОГОТА, 18 марта. /ТАСС/. Колумбийские власти заявили, что почти 1 тыс. представителей венесуэльских силовых структур дезертировали в Колумбию, начиная с 23 февраля. Соответствующее заявление распространил в воскресенье колумбийский МИД.

"С 23 февраля на территорию Колумбии прибыло около 1000 сотрудников венесуэльских сил безопасности и около 400 членов их семей в поисках защиты. Уважая приверженность солидарности и братству с гражданами Венесуэлы, которые были вынуждены покинуть свою страну, национальное правительство работает с [венесуэльским] послом в Колумбии, назначенным исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, в определении мер, которые позволили бы разработать в среднесрочной перспективе решения для этой группы людей", - говорится в документе.

Колумбийское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Богота "столкнулась с самым сложным миграционным кризисом в своей истории". "Президент и глава МИД постоянно напоминают, что масштабы кризиса требуют активного сотрудничества международного сообщества и, в частности, учреждений, входящих в систему ООН", - добавили в министерстве.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.