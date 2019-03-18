Киргизия и Таджикистан продолжат переговоры по урегулированию ситуации на общей границе

БИШКЕК, 18 марта. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана в понедельник проведут третий раунд переговоров по стабилизации ситуации на общем участке границы, где произошли столкновения между местными жителями. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

"Делегации двух республик сегодня продолжат переговорный процесс по урегулированию обстановки на границе", - заявили в пресс-службе. Делегацию Киргизии на встрече возглавит первый вице-премьер Жениш Разаков, в ее состав также войдут представители МВД и местных органов власти. Как ожидается, таджикскую сторону возглавит заместитель главы правительства Иброхим Азим. В ходе первых двух раундов переговоров, которые состоялись на прошлой неделе, Бишкек и Душанбе договорились о совместном патрулировании спорных участков, а также о создании совместных групп для расследования причин инцидента.

Как отметили в пресс-службе ГПС, в целом ситуация на границе "стабилизировалась", однако дислоцированные в этом районе подразделения киргизских пограничников продолжают нести службу "в усиленном режиме".

Обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась днем 13 марта после того, как произошли столкновения между жителями двух стран в районе киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад. Поводом для этого послужило строительство Киргизией в этом районе объездной автодороги Аксай - Тамдык на спорном участке границы. В результате противостояния три гражданина Киргизии получили огнестрельные ранения, данными о пострадавших жителях Таджикистана Бишкек пока не располагает.

Ситуацию на общем участке границы обсудили по телефону президенты, премьер-министры и главы МИД двух государств. Протяженность границы двух республик составляет около 970 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Два года назад Киргизия и Таджикистан активно начали процесс делимитации и демаркации границы, на данный момент описано уже около 580 км линии прохождения рубежа.