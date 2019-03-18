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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Новая Зеландия ужесточит закон об обороте оружия

Как заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, после терактов в Крайстчерче сомнений в необходимости такого решения быть не должно
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© AP Photo/Mark Baker

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Новой Зеландии принял решение о пересмотре национального законодательства, регулирующего оборот оружия в стране. Об этом сообщает издание The New Zeland Herald в понедельник со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

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По ее словам, "решение о том, что закон будет пересмотрен в сторону ужесточения, уже принято кабинетом министров". Законопроект будет опубликован через 10 дней.

Ардерн также отметила, что основные моменты предстоящих изменений в законодательстве страны буду озвучены в течение предстоящей недели, однако в их необходимости после терактов в Крайстчерче сомнений быть не должно.

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Новая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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