В Тбилиси начались учения NATO-Georgia Exercise 2019

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Официальная церемония открытия многонациональных командно-штабных учений NATO-Georgia Exercise 2019, в которых примут участие около 350 военнослужащих 24 стран - членов и партнеров НАТО, в том числе США, прошла в понедельник в здании грузинского минобороны. Кадры церемонии показало в прямом эфире Общественное телевидение Грузии.

В ведомстве сообщили, что "учения NATO-Georgia Exercise 2019 станут вторыми многонациональными учениями в Грузии, которые пройдут в рамках реализации пакета сотрудничества страны с НАТО, принятого в 2014 году на саммите в Уэльсе". "Первые такие учения в Грузии прошли в 2016 году, в них приняли участие представители вооруженных сил 14 стран, в нынешних учениях участвуют около 350 военнослужащих из 24 стран - членов и партнеров НАТО", - говорится в сообщении.

"Целью учений является повышение взаимосовместимости Сил обороны Грузии и вооруженных сил стран - членов и партнеров НАТО, расширение сотрудничества с государствами - членами и партнерами альянса, отработка всеобъемлющего реагирования на кризисные ситуации", - добавили в министерстве.

В учениях качестве наблюдателей участвуют представители Департамента миротворческих операций ООН и Всемирной организаций здравоохранения. Ведомство отмечает, что "25 марта за учениями будет наблюдать генсек НАТО Йенс Столтенберг". Маневры завершатся 29 марта.

16 марта министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что учения NATO-Georgia Exercise 2019 не направлены против России или каких-либо других государств и носят сугубо оборонительный характер.