Reuters: в Алжире 13 профсоюзов отказались участвовать в формировании правительства

РАБАТ, 18 марта. /ТАСС/. Более 10 отраслевых профсоюзов приняли решение отказаться от участия в консультациях по формированию нового правительства премьер-министра Нуреддина Бедуи.

"Мы не будем проводить дискуссии с этой [правящей] системой. Мы принадлежим народу, а народ сказал "нет" этой системе", - цитирует в понедельник агентство Reuters Буалема Амору, одного из руководителей профсоюза работников образования. По данным агентства, всего от участия отказались 13 профсоюзов.

В воскресенье Бедуи при участии вице-премьера, министра иностранных дел Рамтана Ламамры начал консультации по формированию нового правительства. Отмечалось, что в новом кабинете в значительной степени будут отражены демографические особенности алжирского общества. 14 марта Бедуи заверил, что в период консультаций он готов "работать со всеми, без исключения". "В правительство войдут представители всех сил, особенно, молодежи", - пообещал он.

11 марта президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны. Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового основного закона страны.