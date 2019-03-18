Президент Австрии заявил, что Европа не должна "танцевать под дудку" Трампа

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Европейскому союзу следует осуществлять более самостоятельную от руководства США политику. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в интервью, которое опубликовано в понедельник в немецкой газете Welt .

"Президент США Дональд Трамп без какого-либо повода вышел из соглашения с Ираном по атому, которое Вашингтон обсуждал на протяжении многих лет, а также под угрозой санкций запретил европейским компаниям осуществлять бизнес с Ираном. Мне представляется, что это заходит слишком далеко. Европейцам не нужно танцевать под дудку Трампа. Это касается и других разногласий", - сказал он.

Также Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату и Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того Вашингтон оказывает давление на Европу по вопросам энергетической политики, призывая остановить "Северный поток - 2". Еще президент США настаивает на дополнительных взносах в оборонные мощности НАТО, что, к примеру в Германии, понимания не находит.