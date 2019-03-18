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Выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент Австрии заявил, что Европа не должна "танцевать под дудку" Трампа

В частности, Александер Ван дер Беллен раскритиковал политику президента США в отношении Ирана
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен Ronald Zak/AP
Описание
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен
© Ronald Zak/AP

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Европейскому союзу следует осуществлять более самостоятельную от руководства США политику. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен в интервью, которое опубликовано в понедельник в немецкой газете Welt.

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"Президент США Дональд Трамп без какого-либо повода вышел из соглашения с Ираном по атому, которое Вашингтон обсуждал на протяжении многих лет, а также под угрозой санкций запретил европейским компаниям осуществлять бизнес с Ираном. Мне представляется, что это заходит слишком далеко. Европейцам не нужно танцевать под дудку Трампа. Это касается и других разногласий", - сказал он.

Также Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату и Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того Вашингтон оказывает давление на Европу по вопросам энергетической политики, призывая остановить "Северный поток - 2". Еще президент США настаивает на дополнительных взносах в оборонные мощности НАТО, что, к примеру в Германии, понимания не находит.

Теги
СШАИранГерманияТрамп, ДональдВан дер Беллен, АлександерВыход США из ядерной сделки с Ираном
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