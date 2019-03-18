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СМИ: в Южной Корее противовоздушная ракета взорвалась после случайного запуска

По данным Yonhap, речь идет о ракете средней дальности класса Cheongung

ТАСС, 18 марта. ВВС Республики Корея заявили о случайном запуске противовоздушной ракеты средней дальности класса Cheongung на военной базе в 85 км. от Сеула. Как сообщает в понедельник агентство Yonhap, ракета взорвалась в воздухе по протоколу самоуничтожения.

"Информации о жертвах и разрушениях [от взрыва] пока не поступало. Мы сформировали оперативную группу, чтобы выяснить причину произошедшего", - сказал представитель корейских ВВС.

Ракета класса Cheongung рассчитана на поражение вражеской авиации на высоте до 40 км. Она также запрограммирована на самоуничтожение после запуска в случае наличия сбоя в ее системе наведения.

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