СМИ: в Испании считают, что участники налета на посольство КНДР уже покинули страну

МАДРИД, 18 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании, которые расследуют нападение на посольство КНДР в Мадриде, полагают, что участники налета уже покинули территорию королевства. Об этом сообщила в понедельник газета El Confidencial.

По ее информации, национальная полиция решила контролировать состояние немногочисленных сотрудников столичного диппредставительства. Несколько раз в день полицейские проверяют, находятся ли работники посольства в здании, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке.

Как полагают следователи, еще рано делать окончательные выводы относительно того, кто стоит за инцидентом 22 февраля. Сейчас правоохранительные органы, которые ведут расследование, полагают, что причастные к нападению уже покинули Испанию.

Ранее газета El Pais сообщила, что стражи порядка королевства не исключают, что Центральное разведывательное управление США может быть связано с налетом. По версии издания, по меньшей мере двое из 10 причастных к атаке были опознаны и могут быть связаны с американскими спецслужбами.

Похожую гипотезу нападения на посольство КНДР в Мадриде уже озвучила El Confidencial со ссылкой на источники, которые ведут расследование. Как сообщало издание, группа неизвестных лиц совершила налет на представительство КНДР и украла компьютерные устройства. Преступники удерживали персонал посольства и находились там в течение нескольких часов. Полиция узнала о случившемся благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.