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Возобновление санкций США в отношении Ирана

Президент Ирана предложил подать в суд на власти США из-за их санкционной политики

Хасан Роухани заявил, что "США идут неверным путем"

ТАСС, 18 марта. Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник допустил возможность подачи иска в международные судебные инстанции на власти США из-за их санкционной политики. Об этом сообщает агентство ISNA.

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"США наложили на нас самые жесткие санкции. Это повлияло на стоимость национальной валюты, выросла инфляция, но мы справились. США идут неверным путем, и нам надо бороться. Судебным властям [Ирана] нужно подать иск против США, их чиновников и авторов этих санкций по обвинению в преступлении против человечества", - указал Роухани. Он добавил, что Америке "не удастся поставить Иран на колени".

В последние месяцы в Иране наблюдается обострение экономической ситуации, самым ярким проявлением которой стала резкая девальвация национальной валюты. Этот процесс ускорился после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2018 года объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности (СБ) ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В мае 2018 года обменный курс иранского риала составлял 65 тыс. за доллар, в то время как к концу сентября он превысил 180 тыс. риалов. С конца прошлого года риал начал укрепляться, однако ряд политиков и экспертов в Иране по-прежнему говорит о продолжающемся экономическом кризисе.

Иранские руководители в последние месяцы неоднократно обвиняли американскую сторону в незаконных действиях по выходу из ядерной сделки и усилению давления в отношении Тегерана. В декабре 2018 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не смогут добиться своих целей, несмотря на негативное воздействие американских санкций на уровень жизни в стране.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, ДональдВозобновление санкций США в отношении Ирана
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