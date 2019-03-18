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Brexit

Глава МИД Германии призвал не затягивать с переносом Brexit

Хайко Маас отметил, что лучше организовать еще один раунд переговоров, чем "столкнуться с неупорядоченным Brexit"

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Европейский союз должен четко понимать, почему Великобритания хочет перенести сроки Brexit. Об этом в понедельник по прибытии на заседание министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, призвав не затягивать с этим процессом.

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Отвечая на вопрос о том, что будет, если дата выхода Великобритании из ЕС окажется позже даты выборов в Европарламент, министр сказал: "Чем дальше будут перенесены сроки, тем сложнее".

"Нам нужно знать, чего хотят британцы, каковы сроки, в чем причина, как все будет проходить, в чем цель, - отметил он. - Мы будем это обсуждать. Лучше организовать еще один раунд [переговоров], чем столкнуться с неупорядоченным Brexit, который обернется минусами для всех сторон".

На прошлой неделе британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.

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БельгияГерманияBrexitМаас, Хайко
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