В Токио сообщили, что замглавы МИД РФ и Японии 21 марта обсудят проблему мирного договора

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и его японский коллега Такэо Мори 21 марта в Москве проведут новый раунд переговоров по проблеме мирного договора. Об этом в понедельник объявил МИД Японии.

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По данным японского внешнеполитического ведомства, 22 марта в Москве также пройдет очередной раунд японско-российских переговоров по безопасности, в которых примут участие Такэо Мори и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Подчеркивается, что в ходе этих переговоров будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в области национальной и региональной безопасности.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года.