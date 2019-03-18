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Могерини заявила, что ЕС и Китай усилят сотрудничество в сфере безопасности

В Брюсселе в понедельник проходит заседание Совета ЕС, в котором принимает участие глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Китай приняли решение расширить сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И.

"Мы договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности и обороны", - сказала она.

В Брюсселе в понедельник проходит заседание Совета ЕС, в котором принимает участие глава МИД КНР Ван И. Стороны обсуждают двусторонние отношения, вопросы международной повестки, а также готовят саммит ЕС - Китай, который пройдет 9 апреля в европейской столице.

Теги
КитайМогерини, Федерика
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