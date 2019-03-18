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Акции протеста в Алжире

Reuters: глава МИД Алжира отправится в зарубежное турне для обсуждения ситуации в стране

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров встретится с Ламамрой 19 марта в Москве

ТАСС, 18 марта. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра, как ожидается, посетит несколько стран, в том числе Россию и Китай, для обсуждения ситуации в этой африканской стране. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на чиновника в алжирском внешнеполитическом ведомстве.

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По информации агентства, Ламамра во время турне также посетит некоторые страны ЕС. Другие подробности не приводятся.

В пятницу, 15 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров встретится с Ламамрой 19 марта в Москве.

Выдвижение в феврале правящей коалицией в Алжире президента Абдельазиза Бутефлики на новый срок вызвало массовые акции протеста по всей стране.

11 марта президент Алжира в обращении к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны. Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового Основного закона страны.

Однако уже в 13 марта оппозиция отвергла диалог с властями, а также отказалась участвовать в общенациональной конференции. В минувшую пятницу миллионы людей в городах Алжира приняли участие в массовых манифестациях, чтобы выразить протест против объявленного 11 марта решения президента 82-летнего Бутефлики перенести выборы главы государства.

Теги
Бутефлика, АбдельазизЛавров, Сергей ВикторовичАлжирРоссияКитайЗахарова, Мария ВладимировнаАкции протеста в Алжире
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