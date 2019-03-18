Глава британского МИД надеется, что парламент вскоре снова проголосует по сделке о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил надежду, что соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза в ближайшие дни будет вновь вынесено на голосование депутатов Палаты общин. Об этом он заявил в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы надеемся, что это произойдет", - сказал он, отметив, что голосование состоится только в том случае, если правительство будет уверено в положительном его исходе.

По словам Ханта, риск выхода Великобритании из ЕС без сделки "несколько отступил", однако страна продолжает находиться в тупиковой ситуации с Brexit.

Ранее 15 января и 12 марта депутаты Палаты общин со значительным перевесом отвергли соглашение премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Британский парламент поддержал 14 марта предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из ЕC на более поздний срок. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с Брюсселем.