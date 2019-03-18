Посол Молдавии надеется, что отношения с Россией наладятся после февральских выборов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца надеется, что после формирования новых органов власти в республике молдавская нота, рекомендующая чиновникам избегать поездок в РФ, будет отменена.

"Для наших отношений было бы исключительно хорошо, чтобы с началом работы [нового состава] парламента эти вопросы ушли. Действие этой ноты от 9 марта 2017 года, чтобы ушло в историю, и мы начали по-другому с новой властью, с новыми ветвями власти, которые будут образованы", - сказал Негуца в понедельник на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Возможно, "сегодня будет указ президента о назначении даты" первого заседания парламента, уточнил посол. "Это может быть среда-четверг. Конечно, есть процедуры, которые надо [соблюсти]... Но от того, как пойдут по этому первому вопросу, станет ясным и согласование других вопросов", - сказал посол.

9 марта 2017 года правительство Молдавии рекомендовало государственным чиновникам избегать поездок в Российскую Федерацию, а также через российскую территорию. Представители правительства и парламента Молдавии на встрече с послом РФ передали ноту, в которой говорилось, что молдавских чиновников якобы "останавливают на границе, допрашивают, обыскивают, они терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб".

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии избраны три партии и блок, но ни один из них не получил 51 мандат для формирования правительства. Лидером стала выступающая за восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова с 35 мандатами, у контролирующей правительство прозападной Демократической партии - 30 мандатов, у прозападного оппозиционного блока Acum ("Сейчас") - 26 мест, партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора получила семь мандатов. Также в законодательный орган страны прошли три независимых депутата.

Президент Молдавии Игорь Додон обещал созвать парламент на первое заседание до 27 марта. После этого у депутатов будет три месяца на формирование большинства и нового правительства. В противном случае парламент будет распущен, объявлены досрочные выборы.