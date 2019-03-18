Атака протестующих. Как проходили антиправительственные митинги в Белграде

Обострение протеста в субботу произошло внезапно, в том числе и для самих его участников. Мирно прошла 15-я по счету антиправительственная акция, люди прогулялись по городу и разошлись по домам. Однако в этот момент небольшая "боевая группа" протестующих, блокировавшая здание белградского телецентра, ворвалась в здание во главе с одним из оппозиционных лидеров Бошко Обрадовичем. Когда охрана телеканала открыла входные двери и вступила с людьми в мирные переговоры, около десятка протестующих силой ворвались в здание (впоследствии оппозиция заявит, что охрана телецентра "перешла на сторону народа").

БЕЛГРАД, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербская столица вернулась к обычной жизни после бурных протестных выходных: транспорт ходит по расписанию, учреждения работают в обычном режиме, усиленные полицейские патрули на улицах отсутствуют, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. О недавних событиях напоминают лишь разбитое окно на входе в здание телецентра и вытоптанные цветочные клумбы у Президентского дворца.

Обрадович с соратниками потребовал выхода в прямой эфир. Охрана и редактор смены преграждали ему дорогу и пытались успокоить.

К зданию подтянулся спецназ жандармерии (аналог российского ОМОНа), который сначала просочился сквозь протестующих и блокировал им доступ на верхние этажи, а затем начал выдавливать из здания. В этот момент туда прибыл второй лидер протестного движения - экс-мэр Белграда Драган Джилас, а у входа в телецентр выросла толпа протестующих. Ситуация в здании и снаружи освещалась многочисленными стриммерами и телеканалами.

Оппозиция попыталась провести митинг у здания, однако люди из-за позднего времени начали расходиться. Тогда Обрадович призвал своих сторонников прийти на следующий день к Президентскому дворцу продолжить протест.

Диалог не состоялся

В полдень по местному времени (14:00 мск) президент Сербии Александар Вучич выступил с телеобращением к народу. В этот момент рядом с его резиденцией в Пионерском парке собралось около 1 тыс. протестующих. В момент начала выступления национального лидера они опрокинули металлическое ограждение, прорвали цепь полиции и прорвались ко входу в здание.

Однако Вучич начал выступление с 15-летия со дня сербских погромов в Косово и Метохии 2004 года. Только после этого он указал на недопустимость поведения протестующих и пообещал, что каждый, кто участвовал в беспорядках, понесет наказание.

В свою очередь, протестующие требовали, чтобы Вучич вышел к ним лично, а также призывали его и все правительство страны уйти в отставку. В случае отказа они грозили не выпустить президента из здания.

Несогласованная акция затягивалась и теряла запал, спецназ полиции медленно стягивался к президентской резиденции. Люди постепенно стали расходиться. Президент к протестующим не вышел, а лишь опубликовал в своем Instagram фото, на котором он с министром МВД играет в шахматы.

В этот момент лидеры протеста принимают решение оставить Президентский дворец и двинуться к управлению полиции, в которой находятся задержанные участники протестов.

У здания полиции митингующие разделились на "мирную" и "боевую" части. Мирная часть манифестации слушала выступления ораторов, фотографировалась и общалась с полицейским оцеплением. Тем временем у другого входа агрессивно настроенные молодые люди забрасывали полицию яйцами и пластиковыми бутылками. Как в итоге сообщил директор полиции Сербии Владимир Ребич, несколько полицейских пострадали.

Угроза контрмитинга

Протест у здания полиции прервался так же неожиданно, как началась субботняя атака на телецентр. Лидеры протеста получили информацию, что в сербских городах у главных офисов правящей Сербской прогрессивной партии собираются люди, чтобы ехать "защищать Сербию".

Обрадович поблагодарил своих сторонников и заявил, что выступления будут продолжены, если власти не отпустят задержанных манифестантов до 15 часов (17:00 мск) понедельника.

Перспективы протеста

Лидеры протеста, который до этого на протяжении четырех месяцев был мирным, случайно или намеренно обострили ситуацию. Причиной этого, по мнению президента Вучича, стало падение поддержки протестного движения в народе.

В настоящее время Обрадовича и Джиласа накажут, как минимум, за хулиганство. В данной ситуации они пытаются выторговать себе снисхождение, угрожая новыми выступлениями.

Наблюдатели отмечают, что все карты сейчас в руках правительства. Власть может начать как длительный процесс с максимальным сроком заключения в финале, так и спустить ситуацию на тормозах, использовав неприглядную картину теряющего народную поддержку протестного движения как агитационный материал перед возможными досрочными парламентскими выборами.

Реальное настроение народа

Важно понимать, что широкие массы сербского народа идеи протестующих никак не трогают. Люди, получившие прививку в протестах 1999 года, приведших к падению Милошевича, с насмешливой улыбкой встречают любые акции, воспринимая их как некую разновидность сербского карнавала, никак не угрожающую государству.

В эти дни по Белграду ходит шутка, лучше всего отражающая настроения населения: "Из всех видов загара этой весной самый модный загар - протестный". Действительно, участие населения в протестах в большинстве своем является некой данью моде. На протесте назначают встречи и свидания, на протесте сербы в первую очередь гуляют, а потом уже протестуют.