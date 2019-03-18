Оппозиция против Вучича. Что происходит в Белграде?

Почти каждые выходные на протяжении четырех месяцев в Сербии без эксцессов проходили немногочисленные антиправительственные митинги. Однако 16 марта оппозиционеры ворвались в здание телевидения в Белграде, а 17 марта прорвали оцепление вокруг президентского дворца и потребовали отставки президента Александара Вучича.
Когда активизировалось протестное движение в Сербии?
23 ноября 2018 года сербский оппозиционный политик Борко Стефанович был избит железным прутом в небольшом городе Крушевац на юге страны. Оппозиция стала заявлять, что к нападению на Стефановича якобы была причастна правящая Сербская прогрессивная партия, сооснователем и лидером которой является президент Александар Вучич.
Уже 8 декабря на улицах Белграда вышли тысячи протестующих. Представители оппозиции и недовольные политикой правительства Вучича стали устраивать акции протеста на еженедельной основе. Некоторые выходили на улицы в желтых жилетах.
В большинстве случаев шествия начинались у философского факультета Белградского университета. Протестующие свистели в свистки, скандировали антиправительственные лозунги и расходились.
Какие лозунги раздавались на митингах?
Еще в декабре протестующие скандировали "Стоп насилие! Нет кровавым рубашкам", "Вучич, уходи", "Вучич – вор" и "Сколько вы будете нас бить?".
Затем появились и другие: "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда" и "Грабеж пенсионеров – это не реформа". Так собравшиеся требовали возврата пенсий, сокращенных в результате в ходе экономических реформ по требованию международных финансовых организаций. К тому же, нормы выхода на пенсию в Сербии изменились с 1 января 2019 года.
Главным лозунгом протеста 5 января стал девиз "Один из пяти миллионов" (ранее Вучич, заявил, что не допустит незаконного захвата власти, "даже если протестующих будет пять миллионов").
Что произошло 16-17 марта?
Антиправительственный "марш свободы" прошел в сербской столице 16 марта. Эта акция завершилась около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у здания парламента.
Однако несколько десятков манифестантов ворвались в здание национального телевидения Сербии РТС. Они заблокировали два входа в здание телеканала, забросали его яйцами, потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения.
С протестующими были и лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии "Двери") и экс-мэр Белграда Драган Джилас, потребовавшие встречи с руководством телеканала. Они пожелали прямого включения в эфир, обвиняя руководство РТС в том, что за три месяца их не разу не позвали в политические шоу.
К полуночи полиция мирно и без лишнего применения силы вывела протестующих. При этом министр внутренних дел республики Небойша Стефанович пообещал наказать всех, кто ворвался в здание национального телевидения.
В ходе протестов 17 марта оппозиция прорвала оцепление вокруг президентского дворца. "Мы не уйдем отсюда, наши люди заблокировали все входы. Сейчас начнется митинг, мы требуем одного: отставки!", – заявил один из оппозиционных лидеров Бошко Обрадович.
Однако затем протестующие выдвинулись из района президентского дворца к полицейскому участку требовать освобождения задержанного соратника, а президент Вучич покинул дворец через парадный вход.
Вечером того же дня оппозиция заявила, что выступления будут продолжены, если власти не отпустят задержанных манифестантов до 15 часов (17:00 мск) 18 марта.
Как реагировал на происходящее президент Вучич?
"Государство разрешало протесты, которые были как заявленными, так и несогласованными. Все, что сейчас происходит – несогласованный протест, незаконная акция, мы все это не замечали, пока не дойдет до насилия. Их единственной проблемой было то, что каждый раз приходило все меньше людей, вчера вечером на пике акции было 1584 человека, а в начале и в конце – значительно меньше. Сейчас их еще меньше – 1023 человека, но шум большой", – заявил президент страны.
"Фашист Обрадович и олигархи Джилас, укравший $500 млн, и [Вук] Еремич хотят вернуть власть, чтобы воровать далее. Я являюсь их целью, потому что я провожу политическую консолидацию Сербии и развиваю экономику", – добавил Вучич.
Что стало причиной активизации протестов?
Как рассказал в беседе с ТАСС глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель, на президента Вучича оказывается сильное давление из-за его политики, направленной на сближение с Россией и Китаем.
"Это мешает всем западным силам. Этими протестами дирижируют американское и британское посольство, у них здесь есть своя агентура", – сказал политик.
При этом ранее сербский портал "Говори, Сербия" обвинил посольство США в том, что именно оно стоит за антиправительственными протестами. В качестве доказательств портал опубликовал эксклюзивные фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипмиссии.
На представленных фото и видео запечатлены активисты протеста Елена Анасонович, актер Сергей Трифунович, избранный недавно председателем "Движения свободных граждан", а также представитель оппозиционного движения "Не дадим (задушить) Белград" Денис Ибишбегович, который, по данным портала, также является советником посла США по связям с НПО и оппозицией.
На фото также видно, что оппозиционеры сидели за столом с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.