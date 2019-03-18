Оппозиция против Вучича. Что происходит в Белграде?

Антиправительственный "марш свободы" прошел в сербской столице 16 марта. Эта акция завершилась около 20:00 по местному времени (22:00 мск) у здания парламента.

Однако несколько десятков манифестантов ворвались в здание национального телевидения Сербии РТС. Они заблокировали два входа в здание телеканала, забросали его яйцами, потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения.

С протестующими были и лидеры оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии "Двери") и экс-мэр Белграда Драган Джилас, потребовавшие встречи с руководством телеканала. Они пожелали прямого включения в эфир, обвиняя руководство РТС в том, что за три месяца их не разу не позвали в политические шоу.

К полуночи полиция мирно и без лишнего применения силы вывела протестующих. При этом министр внутренних дел республики Небойша Стефанович пообещал наказать всех, кто ворвался в здание национального телевидения.

В ходе протестов 17 марта оппозиция прорвала оцепление вокруг президентского дворца. "Мы не уйдем отсюда, наши люди заблокировали все входы. Сейчас начнется митинг, мы требуем одного: отставки!", – заявил один из оппозиционных лидеров Бошко Обрадович.

Однако затем протестующие выдвинулись из района президентского дворца к полицейскому участку требовать освобождения задержанного соратника, а президент Вучич покинул дворец через парадный вход.

Вечером того же дня оппозиция заявила, что выступления будут продолжены, если власти не отпустят задержанных манифестантов до 15 часов (17:00 мск) 18 марта.