Медведчук назвал стратегической ошибкой Порошенко отрицание идеи автономии Донбасса

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Позиция президента Петра Порошенко, который отрицает возможность создания автономии Донбасса в составе Украины, противоречит ожиданиям граждан страны. Такое мнение высказал глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Считаю позицию президента Украины Петра Порошенко, который отрицает возможность создания автономии Донбасса в составе Украины с целью установления мира на юго-востоке страны, стратегически ошибочной и противоречащей самым большим ожиданиям наших граждан как от действующего, так и от будущего президента", - заявил Медведчук изданию Politeka.

Медведчук напомнил, что конституция Украины позволяет это. "Унитарное государство может иметь в своем составе отдельный регион со статусом автономии. Более того, наша Конституция, являющаяся конституцией унитарного государства, имеет такой раздел, касающийся Автономной республики Крым", - подчеркнул он. Медведчук уверен, что "такая автономия ради мира может быть создана".

Политик напомнил, что половина населения Украины готова поддержать идею автономии Донбасса в составе Украины. "Ставлю в известность господина Порошенко, что, cогласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 28 февраля по 11 марта 2019 года, отвечая на вопрос "Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта в Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), поддержали бы Вы такое предложение?", 51% украинцев сказали, что поддержали бы идею предоставления Донбассу автономии в составе Украины (28% уверены, что поддержали бы, и еще 23%, скорее, поддержали бы). И только 24% не поддерживают идею автономии (уверены, что не поддержали бы такое предложение 15,2% и, скорее, не поддержали бы 8,8%)", - отметил Медведчук.

Ране Петр Порошенко отверг любые идеи автономий, заявив, что в стране развивается децентрализация "с безусловным соблюдением территориальной целостности, с безусловной невозможностью навязывания каких-либо автономий, потому что Украина является унитарным государством".

В конце января Виктор Медведчук представил на съезде партии свой план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономного региона в составе Украины. При этом Медведчук особо подчеркнул, что это предложение не противоречит записанному в конституции унитарному статусу государства. Однако несколько дней спустя Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука, обвинив его в государственной измене.