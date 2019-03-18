В Швеции продлили срок содержания под стражей подозреваемого в шпионаже в пользу России

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Окружной суд Стокгольма удовлетворил в понедельник ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей человека, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в судебной инстанции.

"Окружной суд сегодня по ходатайству прокурора принял решение о продлении срока содержания под стражей человека, подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности против Швеции, - отметила представитель суда Вендела Аррениус. - Обвинения будут предъявлены в пятницу, 29 марта. Слушания назначены на 11:00 (13:00 мск)".

45-летнего шведа подозревают "в незаконной разведывательной деятельности против Швеции" в 2017 году. Как считает полиция безопасности Швеции СЕПО, он "был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Подозреваемый отрицает свою вину. Он работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для иностранной разведки. Как сообщают местные СМИ, подозреваемый родился в королевстве, он подданный Швеции. У мужчины собственная компания, он занимался наукой.