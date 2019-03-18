Польша не пригласила Россию на мероприятия в годовщину начала Второй мировой войны

ВАРШАВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Власти Польши решили не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября. Как сообщила корреспонденту ТАСС в понедельник пресс-служба Президентского дворца, приглашения отправлены только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

"Страны, не входящие в эти три организации, не будут приглашены", - пояснили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о приглашении России. В Президентском дворце подчеркнули, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, "принималось исходя из современных, а не исторических реалий".

"В сентябре 2019 года мы будем отмечать 80-ю годовщину трагического нападения на Польшу, которое было нарушением международного права и положило начало Второй мировой войне", - напомнили в пресс-службе. "Эти драматические события будут отмечаться Польшей вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем во имя мира на основе принципов соблюдения международного права. К ним относятся страны-члены НАТО, ЕС и Восточного партнерства", - указали в Президентском дворце.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский в эфире радиостанции RMF FM сообщил, что на торжества планируется позвать лидеров стран - участниц войны.

Глава кабинета президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский, в свою очередь, информировал, что по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны "планируются отдельные польско-немецкие мероприятия, в основном посвященные памяти гражданских жертв войны". Cообщалось, что в них примет участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Кроме этого, по словам Церского, запланировано широкое международное событие, "которое состоится, вероятнее всего, в Варшаве".

Мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу, которое положило начало Второй мировой войне, традиционно проводятся в Польше на рассвете в городе Гданьск на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.