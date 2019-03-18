В "Батькивщине" заявили, что Порошенко использует Приватбанка для подкупа избирателей

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко через государственный Приватбанк занимается подкупом избирателей. Об этом в понедельник сообщил на заседании согласительного совета депутатских групп и фракций заместитель главы фракции "Батькивщина" в Верховной раде Сергей Соболев.

"Как выяснилось в последние дни, это будет очередная "бомба" компромата в стране, через фиктивные фирмы идет финансирование избирательной кампании Порошенко. Через отделения государственного Приватбанка завозятся сотни миллионов гривен президентом для подкупа избирателей", - сказал Соболев.

По его словам, такие данные есть по ряду областей. "Вскрыты названия фиктивных фирм, через которые переводятся средства", - отметил замглавы фракции.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что штаб Порошенко организовывает подкуп избирателей с использованием административного ресурса и средств бюджетной программы. По его данным, один из штабов команды нанимает агитаторов, которые выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, предлагают им финансовую помощь через райсоветы за поддержку Порошенко в день выборов. Аваков также сообщил, что полиция ведет проверку о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты: лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, главой партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и кандидатом от партии "Основа" Сергеем Тарутой.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.