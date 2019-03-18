Киргизия и Таджикистан подписали соглашение об урегулировании ситуации на границе

18 марта, ТАСС. Киргизия и Таджикистан подписали протокол, который предусматривает урегулирование конфликта на спорном участке границы, в ходе которого произошли столкновения между гражданами двух государств. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба киргизского правительства.

"Подписан протокол по урегулированию ситуации на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области", - говорится в сообщении. Документ подписали первый вице-премьер Кыргызской Республики Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим.

По данным пресс-службы, согласно достигнутым договоренностям, киргизская сторона продолжит строительство автодороги, из-за которой началось противостояние жителей приграничных районов двух республик. "Транспортное сообщение в приграничных районах будет полностью восстановлено в прежнем режиме. Разаков особо отметил, что подписание протокола состоялось с учетом взаимных интересов двух стран", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, Бишкек и Душанбе решили продолжить работу "совместных следственных групп по изучению последствий ситуации на кыргызско-таджикской границе".

Обстановка на границе двух стран обострилась днем 13 марта после того, как произошли столкновения между жителями Киргизии и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад. Поводом для этого послужило строительство Киргизией в этом районе объездной автодороги Аксай-Тамдык на спорном участке границы. В результате противостояния три гражданина Киргизии получили огнестрельные ранения, данных о пострадавших жителях Таджикистана пока нет. В настоящее время стороны продолжают переговоры об урегулировании конфликта.

Протяженность границы двух республик составляет около 970 км, после развала Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Два года назад Киргизия и Таджикистан активно начали процесс делимитации и демаркации границы, на данный момент описано уже около 580 км линии прохождения рубежа.