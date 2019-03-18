Полиция Украины открыла 175 уголовных дел с начала избирательной кампании

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Национальная полиция Украины открыла 175 уголовных дел по фактам нарушений в ходе предвыборной президентской кампании. Об этом в понедельник на брифинге заявил глава координационного совета МВД Украины Иван Стойко.

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"Открыто 175 уголовных дел", - сказал он.

Стойко уточнил, что более 70 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, 102 - с проведением предвыборной агитации. "24 лицам предъявлены обвинения по 14 уголовным делам, по трем делам материалы направлены в суд", - добавил он.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступили 3005 сообщений о нарушениях, заявил Стойко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.