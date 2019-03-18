Вучич заявил, что Сербия может простить, но не может забыть агрессию НАТО

БЕЛГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич открыл в понедельник международную конференцию "Двадцать лет после бомбардировок Югославии - уроки для европейской безопасности в 21 веке". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы можем простить, но не можем забыть агрессию НАТО, мы хотим хороших отношений с НАТО, но не хотим вступать в НАТО", - заявил Вучич.

"Согласно статистике, сахар в последние десятилетия убивает больше людей, чем порох. В Сербии - иная ситуация, мы еще долго не будем страной с такой статистикой. Эмоции нельзя обойти, когда вспомните, сколько детей у нас погибло. Но это не значит, что мы не должны с холодной головой анализировать произошедшее", - сказал президент.

По его словам, в 1999 году агрессия в отношении Югославии была выгодна многим игрокам как в американской администрации, так и в НАТО. "Сейчас мир изменился от двуполярного к многополярному, но Мартин Лютер был прав, когда говорил, что насилие может принести лишь короткую победу. Не исчезли вековые основы конфликта, мы сейчас имеем некое гетто для сербов и для албанцев. Боюсь, что такая ситуация сохранится до того момента, пока сербы и албанцы не поймут, что должны сами решить свое будущее", - заявил Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что никакое давление на Сербию не заставит ее отказаться от своих интересов. "Если кто-то думает, что давлением на Сербию можно заставить ее отказаться от своих интересов, то говорю вам, что такого давления не существует", - подчеркнул он.