НАТО обеспокоена планами России по наращиванию военной мощи в Черноморском регионе

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Страны - члены НАТО обеспокоены планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе. Об этом говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с РФ.

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"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе", - отмечается в нем.

В документе говорится, что НАТО осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив. Кроме того, альянс в очередной раз обвинил Москву в "неоправданном применении военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала вблизи Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года". "В соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 17 декабря 2018 года мы призываем Россию безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и предоставив свободу судоходства", - отмечается в нем.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.