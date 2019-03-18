Штаб Зеленского намерен вести на президентских выборах параллельный подсчет голосов

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что будет вести параллельный подсчет голосов на предстоящих президентских выборах.

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

"Мы будем параллельно вести подсчет голосов и транслировать его онлайн", - говорится в сообщении на странице киевской ячейки команды Зеленского в Facebook.

Отмечается, что официальные результаты первого тура президентских выборов должны быть объявлены в течение 10 дней после голосования, а предварительные результаты выборов могут стать известными уже в ночь на 1 апреля.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вслед за ними в рейтинге идет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. Ряд политических деятелей и украинских экспертов уже назвали нынешнюю избирательную кампанию самой грязной за всю историю независимости страны.