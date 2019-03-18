Welt: основные боевые системы Бундесвера лишь условно пригодны к использованию

БЕРЛИН, 18 марта. Важнейшие боевые системы, находящиеся на вооружении Бундесвера, зачастую лишь условно пригодны к использованию. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на секретный доклад ВС ФРГ.

В документе отмечается, что в 2018 году из 53 боевых вертолетов Tiger в среднем лишь 12 были исправны, из 71 транспортного вертолета NH90 - только 18. Точно также из 71 вертолета типа CH-53 пригодны к использованию были в среднем 16.

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в послании германским парламентариям заметил, что в настоящее время исправно около 70% военной техники. Тем самым Бундесвер, по его мнению, "несмотря на значительную нагрузку", в состоянии выполнять свои задачи. "Даже если путь, на который мы ступили, выбран правильно, мы пока еще не находимся у цели", - написал Цорн. Он считает, что существуют значительные проблемы с подводными лодками класса 212A, транспортными вертолетами типа CH-53 и техническим состоянием самолетов Tornado.

Ранее агентство DPA сообщило, что минобороны ФРГ намерено засекретить новый доклад о техническом состоянии основных боевых систем. Оппозиция подвергла такое решение резкой критике. В парламенте ФРГ заявили, что секретность доклада не позволяет депутатам Бундестага в полной мере выполнять функцию по контролю над состоянием вооруженных сил.

О проблемах в вооруженных силах ФРГ известно давно. Еще в 2017 году СМИ сообщали о том, что Бундесвер из-за неудовлетворительного состояния собственных вертолетов вынужден был одалживать их у Общегерманского автомобильного клуба (АДАЦ). Причем подобные проблемы наблюдаются и с транспортными самолетами. В конце ноября 2017 года инспектор (командующий) ВВС ФРГ генерал-лейтенант Карл Мюльнер указывал на то, что ни один из 14 транспортников A400M не готов к полетам.