Посольство США выступило с осуждением антисемитской акции в Таллине

ТАЛЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Посольство США в Эстонии осудило произошедшее в субботу оскорбление главного раввина республики Шмуэля Кота, говорится в официальном заявлении, которое посольство опубликовало в понедельник.

"В современном обществе нет места подобному языку ненависти, независимо от того, направлен ли он на вероисповедание, расу, этническую принадлежность, пол человека или затрагивает какие-либо другие его отличительные черты", - сказано в сообщении.

"Мы присоединяемся к членам Еврейской общины Эстонии, к премьер-министру Юри Ратасу и ко всем, кто осудил этот акт, и выражаем поддержку правоохранительным органам Эстонии во время проведения расследования", - также говорится в тексте.

Ранее полиция Эстонии сообщила, что задержала мужчину, который в субботу оскорбил главного раввина Эстонии Шмуэля Кота. Задержание прошло в воскресенье в одном из торговых центров столицы. Задержанному 27 лет, он уже признался в содеянном. Полиция взяла его под стражу на 48 часов.

Инцидент произошел 16 марта, когда патруль муниципальной полиции оштрафовал молодого человека за безбилетный проезд в трамвае, сообщила агентству BNS пресс-служба муниципальной полиции. В момент оформления протокола мужчина заметил проходившего мимо трамвайной остановки Шмуэля Кота с детьми и начал оскорблять его.

Накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил эту антисемитскую акцию.