Суд отказался признавать экс-президента Армении Кочаряна потерпевшим по делу о прослушке

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Еревана в понедельник принял решение отказать в удовлетворении ходатайства адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна о признании его потерпевшим по делу о прослушке телефонных разговоров высокопоставленных должностных лиц страны. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе адвокатской команды бывшего руководителя Армении.

"Апелляционный уголовный суд отклонил наше ходатайство о признании Роберта Кочаряна потерпевшим по факту тайной прослушки телефонного разговора глав Специальной следственной службы и Службы национальной безопасности Армении", - сообщили в пресс-службе.

Аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности и Специальной следственной службы (CCC) Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна появилась в интернете 11 сентября. Собеседники обсуждали ход уголовного дела и возможность ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, при этом Венецян упоминал, что разговаривал с судьей.

В июле 2018 года ССС предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для заключения его под стражу в качестве меры пресечения. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 15 марта 2019 года суд продлил арест экс-президента на два месяца.