Порошенко провозгласил избавление Украины от "шантажа РФ" в атомной и газовой сферах

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина покончила с зависимостью от России в атомной энергетике и газовой сфере.

"Мы избавились от шантажа России в атомной энергетике. Мы преодолели газовый шантаж России", - сказал он в понедельник во время визита в Хмельницкую область

Украинская атомная энергетика, по словам Порошенко, после провозглашения независимости Украины продолжительное время "вращалась исключительно в российской орбите". "РФ использовала зависимость Украины от российских технологий, оборудования, топлива, чтобы шантажировать не только "Энергоатом", а всю украинскую энергетику", - уверен президент. Газовые соглашения с Россией от 2009 года он назвал "петлей на шее Украины".

По его словам, теперь гарантом энергетической безопасности и развития экономики Украины является именно атомная энергетика. В подтверждение своих слов он привел данные о том, что в 2014 году доля АЭС в выработке электроэнергии составляла 47-48%, а сегодня - 54-58%.

При этом Порошенко особо выделил постепенный отказ Украины от российского ядерного топлива, в результате чего уже шесть из 13 имеющихся в стране атомных энергоблоков, или 46% всей атомной генерации, работают на американском топливе. Следующим стратегическим шагом президент назвал создание собственного завода по производству ядерного топлива в составе компании "Энергоатом" и строительство централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС, которое ведется с 2017 года за счет американского кредита в размере $250 млн.

31 марта на Украине пройдут очередные президентские выборы. Нынешний глава государства построил всю свою избирательную кампании на тезисах о необходимости разорвать связи с Россией и стремиться к вступлению в ЕС и НАТО.